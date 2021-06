Geiselwind vor 38 Minuten

Mit über zwei Promille am Steuer gesessen

Kurz nach Mitternacht kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen am Freitag einen 31-jährigen Kleinkraftradfahrer auf der Scheinfelder Straße in Geiselwind. Während der Kontrolle wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,40 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt in der Polizeiinspektion Kitzingen durchgeführt. Im Anschluss wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.