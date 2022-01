Mainbernheim vor 47 Minuten

Mit über zwei Promille am Steuer

Als die Ordnungshüter am Donnerstagmittag im Postweg in Mainbernheim einen 42-jährigen Mercedes-Fahrer kontrollierte, stellten die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrzeuglenker fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 2,04 Promille. Die Fahrt war hiermit beendet. Es wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt in der Polizeiinspektion Kitzingen durchgeführt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.