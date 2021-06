Buchbrunn vor 27 Minuten

Mit Transporter Gartenzaun beschädigt

Bereits am 4. Juni um 4.30 Uhr ereignete sich in der Kirchgasse in Buchbrunn eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführerbefuhr mit einem weißen Ford Transit, amtliches Kennzeichen der Polizei bekannt, die Kirchgasse. Beim Abbiegen nach links in die Straße „Am Hühnerbgerg“ touchierte der Unbekannte mit seinem Transporter einen Gartenzaun. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Gartenzaun wurde hierdurch beschädigt, wobei ein Schaden von rund 100 Euro entstand.