Volkach vor 30 Minuten

Mit Stimme und Präsenz in die Projektvorstellung

In den vergangenen Tagen fand für die Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe der Mädchenrealschule Volkach ein Workshop mit dem Thema "Stimme und Präsenz" statt. Der Schauspieler Patrick L. Schmitz demonstrierte den Mädchen den richtigen sowie vielfältigen Einsatz der Stimme und ließ sie anhand von Übungen selbst experimentieren. Neben der Modulation der Sprache spielte auch der gezielte Einsatz von Gestik und Mimik sowie ein gelungenes Timing eine wichtige Rolle. Natürlich kam bei den verschiedenen Übungen zum Auftreten und Präsentieren auch der Spaß nicht zu kurz. All diese Tipps und Tricks können die Schülerinnen nun bald bei der Vorstellung ihrer Projektarbeit in der Praxis erproben.