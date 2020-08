Astheim vor 1 Stunde

Mit Roller Auto touchiert und gestürzt

Am Donnerstagabend ereignete sich in Escherndorf in der Astheimer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann befuhr laut Angaben der Polizei zunächst mit seinem Motorroller die Kreisstraße 34 von Astheim aus in Richtung Escherndorf. Am Ortseingang geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts und touchierte einen geparkten Pkw. Hierbei stürzte der Mann vom Roller und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem BRK-Fahrzeug in die Uni-Klinik Würzburg zur ärztlichen Behandlung verbracht. Da bei dem Mann auch der Verdacht des vorherigen Alkoholgenusses bestand, wurde außerdem eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.