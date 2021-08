Nordheim vor 34 Minuten

Mit Roller auf die Fahrbahn gestürzt

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Motorroller auf der Kreisstraße 29 von Sommerach in Richtung Nordheim. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchfuhr den angrenzenden, rechten Grünstreifen und stürzte auf die Fahrbahn, heißt es im Bericht der Polizei. Ein Rettungsdienst behandelte die leicht Verletzte Krad-Fahrerin und brachte sie im Anschluss zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.