Mit einem dreifachen „Höpper – Helau“ begann der Albertshöfer Rathaussturm des Höpper-Elfers am Faschingssonntag. Die Elferräte, das Prinzenpaar Ralf I. und Anke I., sowie zahlreiche Abordnungen waren zum Rathaus gekommen. Neben dem Rathaussturm fand auch ein Wachwechsel an der Spitze statt: Neuer Gesellschaftspräsident ist Ralf Spiegel, er löst Elmar Gimperlein ab. Dies teilen die Höpper-Elfer der Presse mit.

Nachdem alle Beteiligten den Sessions- und Prinzenpaar-Orden der aktuellen Faschingszeit überreicht bekamen, blickte der scheidende Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein auf die Session zurück. Er bedauerte es sehr, dass die Faschingsgruppen ihr Können nicht vor Publikum darbieten konnten. Aber, so heißt es weiter in der Pressemitteilung, habe dies die Lage nicht zugelassen und Vernunft und Gesundheit kämen an erster Stelle.

Bürgermeister Horst Reuther freute sich über das Kommen des Höpper-Elfers und dankte Gesellschaftspräsidenten Elmar Gimperlein für sein Geleistetes in den vergangenen 15 Jahren und für die gute Zusammenarbeit. Reuther wünschte seinem Nachfolger Ralf Spiegel ein ebenso geschicktes Händchen.

Volles Haus bei den Prunksitzungen

Auf seine 15-jährige Amtszeit als erster Gesellschaftspräsident blickte Elmar Gimperlein zurück. So sei am Anfang der Faschingswagen komplett umgebaut und das Höpper-Prinzenpaar-Treffen ins Leben gerufen worden. Auch sei es dem Höpper-Elfer gelungen, jedes Jahr ein Prinzenpaar zu stellen. Viele Freundschaften aus Nah und Fern seien geschlossen worden und der Höpper-Elfer konnte sich über ein volles Haus bei den Prunksitzungen freuen.

In die Amtszeit von Elmar Gimperlein fiel auch das 33-Jährige Bestehen des Höpper-Elfers. Eine Abordnung der Gesellschaft war in diesem Jubiläums-Jahr 2017 in die Staatskanzlei am närrischen Donnerstag eingeladen, und die gesamte Gesellschaft durfte einen „Einzug“ beim 1.KG-Ellferat Würzburg machen. Dies sei mit Unterstützung vom Albertshöfer Spielmannszug ein voller Erfolg gewesen. Elmar Gimperlein wünschte seinem Nachfolger alles Gute für die Zukunft und freute sich auf eine kommende närrische Zeit.

Am Rathausplatz übergab Elmar Gimperlein die Amtskette des ersten Gesellschaftspräsidenten an seinen Nachfolger Ralf Spiegel. Spiegel dankte Gimperlein für seine Arbeit in den vergangenen 15 Jahren und dem Höpper-Elfer für das Vertrauen in ihn. Mit einem dreifachen "Höpper-Helau" durch den neuen Gesellschaftspräsidenten wurde der „Rathaussturm“ beendet, heißt es zum Abschluss der Mitteilung.