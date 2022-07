Sechs Mal im Jahr begrüßt die Touristinformation Volkacher Mainschleife englischsprachige Flusskreuzfahrtgäste zu einem kleinen Weinfest im fränkischen Stil auf dem Marktplatz in Volkach.

Am Sonntag, 31. Juli, um 16.30 Uhr ist es wieder so weit und auch die heimische Bevölkerung ist eingeladen. Alle Gäste dürfen sich bei freiem Eintritt auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, heißt es in der Ankündigung.

Die Stadtkapelle Volkach spielt ein Standkonzert und die Fränkische Volkstanzgruppe Gerolzhofen zeigt fränkische Brauchtumstänze. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Nach knapp einer Stunde endet das Programm. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache moderiert.