Innovativ, kreativ und mit Erlebnischarakter – die besten Veranstaltungen der Bayerischen Bio-Erlebnistage des vergangenen Jahres hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ausgezeichnet. „Mit viel Leidenschaft, Herzblut und unglaublich tollen Veranstaltungen haben Sie es geschafft, die Menschen vor Ort für unsere heimische Bio-Landwirtschaft und ihre vielen wunderbaren Bio-Produkte zu begeistern“, sagte Michaela Kaniber laut einem Presseschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Preisverleihung auf dem Bauernhofkindergarten in Olching musste für sie kurzfristig ein Vertreter des Ministeriums übernehmen.

Die Bio-Erlebnistage ziehen seit Jahrzehnten alljährlich mit einer breiten Palette an Veranstaltungen – von Hofführungen, über Radltouren und Backkurse bis hin zum Honig-Schleudern – bayernweit bis zu 300 000 Besucher an. Die besten Veranstaltungen des vergangenen Herbstes hatte eine Fachjury in den Kategorien „Landwirtschaft“, „Gemeinschaft“ und „Sonderveranstaltung Bildung“ ausgewählt.

Demeter-Weingut Helmut Christ aus Nordheim am Main unter den Siegern

Die Preise in der Kategorie „Landwirtschaft“, gingen an das Demeter-Weingut Helmut Christ aus Nordheim am Main für ihre Weinwanderung „Auf den Spuren des Winzers“, an die Bio-Imkerei „Die Bienenhüter“ aus Nürnberg für ihren Tag der offenen Tür und an den Berghof der Familie Schudt aus Schöllkrippen für ihr Ziegenfest.

Zwei Öko-Modellregionen erhielten jeweils einen Preis für Ihre Gemeinschaftsveranstaltung: Die Öko-Modellregion Steinwald-Allianz aus Erbendorf für das „Bio-Genießen“, die Öko-Modellregion Waginger See – Rupertiwinkel für ihre gelungene „Bio-Genussradltour“.

Der Bauernhofkindergarten Olching, an dem die Preisverleihung stattfand, bekam den Sonderpreis der Kategorie Bildung für seine Veranstaltung „Biodiversität im Bauernhofkindergarten erleben“.

2021 werden die Bio-Erlebnistage vom 28. August bis 10. Oktober stattfinden. Interessierte Betriebe können noch bis 27. Juni ihre Veranstaltung anmelden. Infos unter: www.bioerlebnistage.de