Er ist eine Konstante, selbst in Corona-Zeiten, der Prichsenstädter Nachtwächter Martin Assel. Wenn nahezu alles abgesagt ist an Kultur und Führungen im Landkreis und darüber hinaus, der Mann dreht trotzdem jeden Freitagabend seine Runde durch die schmucken, historischen Gässchen der Altstadt. Dabei hat Martin Assel mit Hellebarde, Horn und Lampe einiges über die Geschichte wie auch manches Geschichtchen auf Lager.

Sonst bot er den Rundgang von Ostern an bis in den Herbst hinein an. "Seit vier Jahren mache ich das auch im Winter. Es melden sich immer wieder Leute an, über die Internetseite der Stadt oder bei mir übers Handy", erzählt er. Diesmal, am relativ milden Freitagabend, haben ihn zwölf Personen im Vorfeld kontaktiert. "Das ist ganz unterschiedlich. Anfang Januar hatte ich eine Gruppe, zuletzt war zweimal niemand da", schildert er die Nachfrage.

In den vergangenen zwei Jahren hatte auch er es nicht einfach. Es habe auch Zeiten gegeben, in denen die Führungen wegen der Pandemie ausfallen mussten, erzählt er. Das habe sich aber noch in Grenzen gehalten, so Assel. Sobald es irgendwie möglich gewesen sei, war er auch unterwegs mit Besuchern.

Diesmal wartet er wieder am vereinbarten Start, am Karlsbrunnen neben dem Rathaus, bis die Angemeldeten eintreffen. Ein Ehepaar aus Fulda kommt, das zum Hochzeitstag nach Prichsenstadt gekommen ist und dort übernachtet. In der Pension sei man auf den abendliche Rundgang aufmerksam gemacht worden, erzählen beide. "Wir finden es schön hier. Es ist alles in einer Gasse, Bäcker, Metzger, Gastwirtschaft. Dazu die herrlichen Gebäude", schildern sie ihre ersten Eindrücke.

Zum Geburtstag der Oma

Gleich darauf treffen die nächsten ein. Selina Geier ist mit der Familie aus Bamberg hier, um den 80. Geburtstag der Oma zu feiern. Da habe sich der Nachtwächter als Abendprogramm angeboten. "Im Internet habe ich davon gelesen und gedacht, das passt doch prima". Der Rest der Feier-Gesellschaft stößt hinzu, es kann losgehen.

"Ich bin der Martin, der Nachtwächter", stellt sich Nachtwächter Assel unkompliziert und kurz vor. Er bietet Einblick in die jüngere wie ältere Geschichte, etwa als in der Altstadt noch rund 1000 Menschen lebten. Heute sind es 250. Über manche Häuser weiß er auch, was hinter ihrem Fachwerk steckt und erzählt das launig. Die Gruppe hört gerne zu und fragt immer mal wieder.

Es geht durch die Arme-Sünder-Gasse, wo es schaurig wird. Das, so Assel, sei einst der letzte Weg für Verbrecher gewesen. Der Faulturm ist dran, wie auch manches mehr. Zur neueren Geschichte, bis hin zu den Juden, die es einst in Prichsenstadt gab, weiß er einiges. Zurück am Rathaus endet die kurzweilige und interessante Führung, wo sich der Nachtwächter mit einem Lied verabschiedet.

Zum Abschluss ein Foto

Natürlich darf es zum Abschluss auch ein Foto mit ihm und seiner Hellebarde, Assels Lanzen-ähnlichem Utensil, sein. "Das war sehr schön, richtig original, wie man sich so etwas vorstellt", lobt Michael Geier. Ein kurzer Plausch noch mit dem Nachtwächter, dann endet dessen "Arbeitstag". Viel früher, als zu der Zeit, wo seine Vorfahren vor allem nachts über die Stadt wachten.

Auch an den nächsten Freitagen wird Martin Assel wieder "sein" Städtchen vorstellen. Erste Anmeldungen sind bereits eingegangen. Wer möchte, kann ihn auch an anderen Tagen und zu anderen Zeiten buchen.