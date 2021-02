Kitzingen vor 22 Minuten

Mit Glücksschweinchen durch die Corona-Zeit

In der vergangenen Woche gab es für die Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach mal „richtige Post“ aus der Schule. Das sorgte bei vielen für große Überraschung, schließlich kommen Nachrichten in diesen Zeiten normalerweise digital über Teams, Mebis & Co., heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Am nächsten Tag im Online-Unterricht konnte Lena ihre Begeisterung nicht unterdrücken: „Ich habe Post aus meiner Schule bekommen.“ Beim Öffnen der Briefe regnete es dann kleine Kleeblättchen und neben einem motivierenden sowie aufmunternden Brief für die Homeschooling-Zeit versteckte sich noch eine Bastelvorlage für ein Glücksschwein der Firma Paperwolf im Umschlag. Der Zusammenbau des Schweinchens war zugegeben eine kleine Herausforderung, doch bald trafen etliche Schweinchenbilder in der Schule ein, die die kleinen Glückbringer in ihrem neuen Zuhause zeigten.