Im Rahmen der Projekttage fand am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) ein Lernworkshop zum Thema Gedächtnistraining statt. Die ehemalige LSH-Schülerin Dr. Felicitas Saal führte zusammen mit ihrem Ehemann Fabian Saal, beide approbierte Ärzte, einen sehr beeindruckenden und informativen Lernworkshop durch.

Sie begeisterten gleich zu Beginn, indem Fabian Saal, zweifacher Gedächtnisweltrekordhalter, innerhalb von zwei Minuten eine 54-stellige Zahl, nur aus 0 und 1 beliebig gebildet, in sechs Wörter umwandelte. Felicitas Saal konnte nur durch das Hören diese eher merkwürdigen Wörter wieder die richtige Ziffernfolge nennen - ohne die Zahl vorher gesehen zu haben. Am Ende des Vortrages gab es auch eine Erklärung für die hier angewendete Gedächtnistechnik.

Auf sehr persönliche Art gaben die beiden ihre Erfahrungen und Erfolge eindrucksvoll an die aufmerksamen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe weiter. Es wurden verschiedene "Lern- und Merkmethoden" vorgestellt, immer anschaulich erklärt und dann sofort auch von allen angewendet - ganz ohne Zettel und Stift. Es entstanden dabei in den Köpfen viele lustige Bildergeschichten, Schlüsselworte, mit Bildern und Emotionen hinterlegt, und auch ganze Gedächtnispaläste. Einprägsame Gegenstände im Forum wurden schnell für alle Zuhörenden zu einem Gedächtnispalast. So tanzte u.a. eine Frau mit Rock (Barock) auf einem Tisch im Forum und unter der großen Zimmerpflanze im Eck fand ein romantisches Dinner (Romantik) statt - natürlich alles nur als "Kopfkino". Alle lernten auf diese Weise innerhalb kürzester Zeit zehn verschiedene Literaturepochen in der richtigen Reihenfolge und konnten diese sofort wiedergeben - wahrscheinlich auch jetzt noch. Solche mentalen und damit legalen Spickzettel sind für jede Art von Prüfung oder Vortrag eine große Hilfe.

Zum Abschluss wurden noch die zehn Ziffern mit jeweils passenden Bildern versehen, z.B. Null als Ei, die Vier als Stuhl, die Sieben als Zwerg - damit kann jetzt jede/r Jahreszahlen, Geburtstage und Telefonnummern in eigene, einprägsame und unvergessliche Bildergeschichten umwandeln. Die unterschiedlichen Techniken sind lebenslang anwendbar und Training sowie Übung verbessern auch das Gedächtnis.

Als Anmerkung gaben die Referentin und der Referent den zukünftigen Abiturientinnen und Abiturienten noch mit auf den Weg, der Prüferin bzw. dem Prüfer nicht die sich vorgestellte lustige, absurde und komische Bildergeschichte zu erzählen, sondern nur die sich damit gemerkten inhaltlichen Fakten. Für alle Anwesenden war das ein unvergesslicher Workshop, den der Schul- und Förderverein des LSH durch seine finanzielle Unterstützung ermöglicht hat. Die lustigen Bilder und vielfältigen Informationen werden sicherlich noch lange in den Köpfen bleiben.

Von: Petra Wirth (Oberstufenkoordinatorin, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)