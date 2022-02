Am kommenden Samstag, 12. Februar, findet in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen um 18.30 Uhr ein Evensong statt.

"Freude an Gott – Freude am Glauben" – dieses Motto, unter dem das musikalische Abendgebet steht, solle gerade in Zeiten, in denen es viel Bewegung im kirchlichen Leben gebe, den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern die Perspektive eröffnen, mit einem gesunden Glauben grundsätzlich mit Freude durchs Leben gehen zu können, teilt Dekanatskantor Christian Stegmann mit.

Pater Frank Möhler aus Münsterschwarzach predigt über das Evangelium der Hochzeit von Kanaan, der Kammerchor St. Johannes singt zum Thema passende Werke von Bach, Buxtehude, Reger, Fauré und Wilson. Die Leitung hat Regionalkantor Christian Stegmann, der auch die Orgel spielt.