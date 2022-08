Euerfeld vor 1 Stunde

Mit Feuereifer auf dem Platz

Nach zweijähriger Pause fand wieder ein Fußballturnier der Ministrant*innen aus dem Bistum Würzburg statt. Die Minis aus Euerfeld waren dabei und vertraten das Dekanat Kitzingen. Jakob, Lewin, Joshua, Lorenz, Johann-Sander und Anton waren auf dem Platz in Großbardorf mit Feuereifer bei der Sache und hatten auch viel Freude bei den Spielen. Die Mannschaft mit ihrem Trainer und Coach Stefan trat in der Altersklasse bis 14 Jahren gegen die Mannschaften aus Schonungen und Marienhain an. Wegen des Gottesdienstes und der gelobten Hagelprozession am Abend musste das Team vor Ende des Turniers abreisen.