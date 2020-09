Ordentlich getankt hatte ein 65-jähriger Landkreisbürger, der am Samstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto zwischen Wiesentheid und Abtswind von der Fahrbahn abgekommen war. Der Wagen des Mannes fuhr sich im Graben fest und wurde dabei erheblich beschädigt. Beim Eintreffen der Streife an der Unfallstelle war der Mann bereits in die Klinik Kitzinger Land zur Behandlung verbracht worden. Da im Fahrzeug des Mannes alkoholische Getränke aufgefunden wurden, wurde in der Klinik ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,9 Promille ergab. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.