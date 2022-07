Marktbreit vor 1 Stunde

Mit Fahrrad ins Schleudern geraten

Als am Sonntagnachmittag ein 38-jähriger mit seinem Rad den Galgenberg in Marktbreit abwärts fuhr, kam er aus Unachtsamkeit ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand laut Polizei ein Schaden von circa 100 Euro.