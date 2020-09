Obernbreit vor 2 Stunden

Mit entgegenkommenden Traktor kollidiert

Am Donnerstagnachmittag ist ein 82-jähriger Rentner mit seinem Dacia auf der Kreisstraße 21 von Winkelhof kommend in Richtung Obernbreit von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Traktor kollidiert. Wie die Polizei berichtet, war ein 17-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Traktorgespann entgegengesetzt in Richtung Winkelhof unterwegs. Durch den Aufprall zersplitterte die Seitenscheibe des Dacia, wodurch sich der Rentner Schnittverletzungen an Kopf und Arm zuzog. Der Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in die Main-Klinik nach Ochsenfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 9000 Euro.