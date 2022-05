Marktbreit vor 1 Stunde

Mit Eisenstange auf Auto eingeschlagen

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend, wie ein Mann mit einer Eisenstange auf einen in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit geparkten VW einschlug und anschließend in Richtung Ortsmitte flüchtete. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung traf eine Streifenbesatzung den Mann kurze Zeit später unweit des Tatorts an. Der aus dem Landkreis Coburg stammende 25-Jährige wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht, berichtet die Polizei. Von dort aus konnten Angehörige erreicht werden, die ihn abholten.