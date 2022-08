Volkach vor 1 Stunde

Mit einem Messer soll ein Kind nachts in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach gesichtet worden sein

Ein etwa zwölf bis 14 Jahre altes Kind soll in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.45 Uhr mit einem Messer in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach hantiert haben. Das meldeten Jugendliche der Polizei, die im Nahbereich jedoch keine Person feststellen konnte, die auf die Beschreibung zutraf.