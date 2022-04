Am Samstagvormittag fiel einer Streife der Kitzinger Polizei ein 32- jähriger in der Sickershäuser-Straße auf, der mit einem nicht zugelassenen EScooter unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der E-Scooter zur weiteren Begutachtung sichergestellt, heißt es weiter in dem Polizeibericht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Pflichversicherungsgesetz eingeleitet.

Vorschaubild: © Heiko Becker