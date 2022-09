Marianne Mehnert, geborene Hanakam, feierte in Albertshofen ihren 80. Geburtstag. Bürgermeister Horst Reuther gratulierte mit einem Blumenpräsent und auch Pfarrer Otto Gölkel von der Evangelischen Kirchengemeinde überbrachte seine Glückwünsche.

Die Jubilarin wurde am 4. September 1942 im Sudetenland geboren und kam im Alter von drei Jahren mit ihren Eltern und vier Schwestern sowie einem Neffen in das Gärtnerdorf.

Besonders in Erinnerung blieb ihr die Begrüßung von einem Albertshöfer Bürger mit einem Laib Brot und einem halben Pfund Butter: "Damals waren wir froh, denn es gab in den Kriegszeiten nichts und wir waren ja eine große Familie", erzählt sie.

In der elterlichen Gärtnerei und Landwirtschaft wurde jede Hand gebraucht

Nach Abschluss der Volksschule wollte Marianne eigentlich Kindergärtnerin werden. Doch dafür war keine Zeit und so besuchte sie die Hauswirtschaftsschule, arbeitete bei der Firma Fehrer in Kitzingen und half in der elterlichen Gärtnerei und Landwirtschaft mit, wo jede Hand gebraucht wurde. Sie hatten auch einige Spargeläcker gepachtet, was eine enorme Mehrarbeit zur Folge hatte.

Ihren Mann Heini Mehnert kannte sie bereits aus der Schule und 1961 wurden die Beiden in der St. Nikolauskirche getraut. Sie kauften sich 1967 in der Mainstraße ein Anwesen und bauten es zu einem Wohnhaus aus. "Wir fühlten uns im 'Meeviertel' pudelwohl", erzählt Marianne Mehnert. Und trotz der vielen Arbeit reisten die Mehnerts zwei Mal nach Amerika und Alaska, dann kauften sie sich ein Wohnmobil und bereisten ganz Europa.

31 Mal zum Urlaub nach Ungarn

Allein 31 Mal verbrachten sie ihren Urlaub in Ungarn und neun Jahre hatten sie einen Dauer-Campingplatz in Waidhaus in der Oberpfalz, in der Nähe von Mariannes Heimat. "Wir wohnten immer ein halbes Jahr in Albertshofen und ein halbes Jahr in Waidhaus", erzählt die quirlige Jubilarin.

Ihr Mann und sie bekamen drei Kinder – Günter, Manuela und Ingrid – und heute freut sich die Jubilarin über ihre Enkelkinder Philipp, Ann-Kathrin, Alexander, Antonia und Urenkelin Liliana.

2015 ist ihr Mann verstorben, sie waren 54 Jahre verheiratet. Marianne Mehnert hilft heute noch beim Blutspendedienst aus und ist Mitglied beim VdK. Außerdem schaut sie mit Begeisterung jedes Fußballspiel.