Mit der Frauen-Union Lastenfahrrad testen

Umweltfreundlicher zu leben wird ein immer erstrebenswerteres Ziel für viele Bürger. Fahrrad statt Auto ist da ein gutes Beispiel. Doch beim Einkaufen kommt das Fahrrad schnell einmal an seine Grenzen. Die Frauen-Union Kitzingen bringt an dieser Stelle das Lastenfahrrad ins Spiel. Bei einem Aktionstag am Samstag, 27. Juni,am Bleichwasen können interessierte Besucher zwischen 9 und 12 Uhr die Vorteile dieses besonderen Rades mit großem Stauraum im Frontbereich kennenlernen, so die Pressemitteilung der Frauen-Union.