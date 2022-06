Kitzingen vor 1 Stunde

Mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus

Eine 21-jährige Frau war am Dienstagnachmittag mit einem VW auf der Panzerstraße in Kitzingen unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Staatsstraße 2271 abzubiegen, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion. Hierbei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 53-jährige Peugeot-Fahrerin. Dies hatte einen Zusammenstoß der beiden Autos zur Folge. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Lenkerin des Peugeot leicht und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von circa 13.000 Euro.