"Die Teilnahme ist für die Biker sehr sinnvoll, hier verbessern sie beim langsamen Fahren ihre Fähigkeiten beim Ausweichen und Bremsen", sagte Norbert Müller, Geschäftsführer der Kitzinger Verkehrswacht beim zwölften Motorradsicherheitstraining unter dem Namen "Fit in den Frühling". Es fand zum elften Mal auf dem Parkplatz des Unternehmens Knauf in Iphofen statt. Müller ist den Verantwortlichen bei Knauf schon viele Jahre dankbar für die Platzüberlassung zur Ausrichtung der Veranstaltung.

Schon vormittags rollten Scharen von Frauen und Männern auf ihren Motorrädern in Iphofen an, um über den Parcours zu fahren. Dass es wichtig ist, in bestimmten Situationen und auch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Balance zu halten, das merkten die Teilnehmenden bald. Ob bei einer Vollbremsung oder beim Umkurven von Hindernissen auf der Fahrbahn zeigte sich, dass beides gelernt und geübt sein will.

Manche Umfaller blieben nicht aus, wie zu beobachten war. Besonders die schwereren und mit Satteltaschen ausgestatteten Maschinen sind nicht so einfach händelbar.

Bikerinnen und Biker

Die Kitzinger Verkehrswacht mit ihrem Vorsitzenden Bernhard Bätz leistet mit Fahrsicherheitstrainings für Biker oder der Veranstaltung "Könner durch Erfahrung" für junge Autofahrerinnen und Autofahrer einen Beitrag, die Verkehrsteilnehmer fit für den Alltag zu machen.

Schon bald am Samstag kam bei Norbert Müller das Feedback an, dass Bikerinnen und Biker froh sind, nach zweimaligem Corona-Ausfall heuer endlich wieder die Veranstaltung besuchen zu können. Unter der Anleitung von mehreren Fahrlehrern von vier Fahrschulen aus dem Landkreis bewältigten die Teilnehmer zehn Stationen. Mit der Kitzingerin Nicole Starkmann und der Volkacherin Sabine Lutz waren auch zwei Fahrlehrerinnen mit von der Partie.

Die Veranstalter erhielten Unterstützung von der Würzburger Verkehrswacht und der Polizeiinspektion Kitzingen. Ehrenamtliche Helfer sorgten für Kaffee und Kuchen und die Firmen Dekra und Perschall aus Volkach beteiligten sich mit Ständen.