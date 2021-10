"Was auffällt, ist das große Minus am Holzeinschlag in den vergangenen zehn Jahren", bemerkte Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der Ratssitzung bei der Beratung des Forstbetriebsplans. Der Hiebsatz wurde in kaum einem Jahr erreicht, so dass in dem Zehn-Jahrs-Zeitraum nur 2752 Festmeter (Fm) statt des Hiebsatzes von 6000 Fm eingeschlagen wurden.

Der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen, Dieter Rammensee, rekapitulierte eine relativ große Borkenkäfer-Katastrophe in den von mehreren Trockenjahren angeschlagenen Wäldern im Jahr 2020. Im Frühjahr 2021 habe sich in den USA den Schnittholzpreis völlig vom Markt losgelöst und zu internationalen Verwerfungen geführt, was auch Deutschland tangiert habe. Derzeit würden kaum frische Kiefern gefällt und die Preise hätten sich wieder beruhigt.

Der Forstexperte konstatierte, dass die wegen eines wissenschaftlichen Projektes im Willanzheimer Wald nicht mit dem Spritzmittel Mimic gegen den Eichenschwammspinner nicht beflogene Teilfläche im Endeffekt jetzt relativ gut dastehe. Heuer seien im Willanzheimer Gemeindewald nur 220 statt der anvisierten 300 Festmeter Holz eingeschlagen worden. Für den Winter 2021/22 ist ein Holzeinschlag von 270 Fm vorgesehen, während der einst festgelegte Hiebsatz 600 Fm beträgt.

Rammensee erläuterte auch die vorgesehenen Arbeiten der Bestandspflege. "Wir haben moderate Preise für die Bürgerinnen und Bürger bei unseren Holzstrichen", betonte die Bürgermeisterin. Zum Willanzheimer Güterwald informierte Ingrid Reifenscheid-Eckert, dass die Freigabe vom nächsten Stockhieb und die Verlängerung des Vertragsnaturschutz-Vertrags noch nicht vorliegen.

Ehrenamtlicher Einsatz

Die Bürgermeisterin lobte den ehrenamtlichen Einsatz einer Truppe um das Ratsmitglied Timo Engelmann, die 250 ehrenamtliche Pflegestunden im Wald geleistet hatte. "Wir schaffen im Güterwald meist eine schwarze Null, doch im Gemeindewald machen wir meist Minus", erklärte Ingrid Reifenscheid-Eckert und bilanzierte für das Jahr 2021 einen Fehlbetrag von 13 000 Euro.

Die Bürgermeisterin musste die schlechte Nachricht vermelden, dass die neu fusionierte Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald den Betrieb des Geldautomaten in Hüttenheim vor zwei Wochen eingestellt hat.

Der Gemeinderat beschloss auf Grund gesetzlicher Regelungen den Neuerlass der Satzung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehwege im Winter. Hintergrund war die Maßnahme, dass die Straßen jetzt in drei Kategorien eingeteilt sind, dem entspricht jetzt die neue Fassung.

Zum Hüttenheimer Dorfgemeinschaftshaus gab die Bürgermeisterin bekannt, dass das Gemeindearchiv dort einziehen konnte. Zudem wurden dorthin ein Glasfaserkabel verlegt und die Schließanlage installiert wurde. Der nebenan neu gebaute Kindergarten soll am St. Martinstag am 11. November gesegnet werden.

Nach der Rechnungsprüfung stellte die Ratsrunde die Jahresrechnung für das Jahr 2020 fest, und der Gemeinderat erteilte der Verwaltung und der Bürgermeisterin die Entlastung für das Haushaltsjahr.

Die Ratsrunde bestätigte den zum neuen Siebenerobmann gewählten Gerhard Scherer in Markt Hernnsheim.