Geiselwind vor 28 Minuten

Mit dem E-Auto einmal durch Deutschland

20 000 Kilometer durch Deutschland, Stopps an rund 650 Schnellladestationen: Der Langstreckenrekordfahrer Rainer Zietlow ist mit seinem Beifahrer Dominic Brüner gerade in einem VW ID.3 Pro S, der mit einer 77-kWh-Batterie ausgestattet ist, einmal quer durch das Land unterwegs. Tour-Start war Oberstdorf, das Ziel ist der nördlichste Parkplatz Deutschlands auf Sylt. Ein Zwischenstopp war dabei auch Geiselwind am Autohof Strohofer. Die Station war bei der Inbetriebnahme eine der ersten kommerziellen Ladestationen in Deutschland.