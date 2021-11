Kitzingen vor 40 Minuten

Mit dem Bulli durch Island

Der Profi-Fotograf Peter Gebhard zeigt am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen seine Live-Multivision "Bulli-Abenteuer Island". Seit 30 Jahren bereist der Referent die faszinierende Insel am Polarkreis. Nun kehrte er von einer einzigartigen 10 000 Kilometer langen Tour zurück: Sechs Monate lang war er mit seinem T1-Bulli "Erwin" zwischen Gletschern und Geysiren, Wüsten und Vulkanen unterwegs, heißt es in der Ankündigung. Mit 44 PS entschleunigt lernte er die Nordmeerinsel und ihre Bewohner gänzlich neu kennen. Ob bei heißen Quellen inmitten einer Eishöhle, im Schneesturm auf einer Passhöhe in den Ostfjorden, auf 500 Meter hohen Vogelklippen im Mittsommernachtslicht oder unter Polarlichtgeflacker inmitten bizarrer Lavalandschaften – immer befand sich der Profi-Fotograf mit seinem Oldtimer ganz dicht am Puls der Erde. Karten gibt es an der Tageskasse ab 16 Uhr. Es gilt die 3G-Regel.