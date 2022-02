Einen etwas ungewöhnlichen Landschaftspfleger – einen Bagger mit Greifzange – kann man in den nächsten Tagen im Naturschutzgebiet "Astheimer Düringswasen" beobachten. Dieser rückt dem zu stark wachsenden Besenginster zu Leibe, der dort inmitten der deutschlandweit einzigartigen Vegetation wächst. Der Bagger zieht den Strauch mitsamt der Wurzel aus dem Sand, wie es in einem Presseschreiben des Landratsamtes heißt. Landschaftspfleger Lothar Seufert führt die Arbeiten im Auftrag des Landschaftspflegeverbands durch.

Ann-Kathrin Bröger von der Unteren Naturschutzbehörde informiert: "Bleibt der Ginster in der Fläche, entsteht eine unerwünschte "Aufdüngung" der Flächen. Knöllchenbakterien, die sich an der Wurzel der Pflanze befinden, helfen dem Ginster dabei. Diese Bakterien sind in der Lage, Stickstoff aus der Luft zu binden und den Pflanzen im Boden zur Verfügung zu stellen." Dieser Vorgang sei eine existenzielle Gefahr für die dort vorkommenden und streng geschützten Pflanzenarten. Diese seien auf extrem nährstoffarme Böden angewiesen und fühlen sich dort pudelwohl.

Bei einer zu starken Nährstoffverfügbarkeit – wie sie der Besenginster mit sich bringt – würden diese gefährdeten Pflanzen einfach von anderen überwuchert werden. Der Bagger war auch schon im vergangenen Jahr im Einsatz, wie das Landratsamt weiter mitteilt.