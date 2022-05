Albertshofen vor 20 Minuten

Mit Büchern den Schulalltag vergessen

Kinder verzaubern, in fremde Welten entführen oder auf eine Abenteurerreise schicken - all das können Bücher. Genau das will auch der bundesweite Vorlesetag, der in den letzten Jahren jedoch nur online oder in hybrider Form in der Schule realisiert werden konnte. Deswegen hatte die Albert-Schweitzer- Grundschule beschlossen, diese Veranstaltung, die ansonsten immer im November stattfindet, jetzt unter frühlingshaften Bedingungen nachzuholen.