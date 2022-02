Rödelsee vor 46 Minuten

Mit Bonhoeffer durch die Fastenzeit

Angesichts der Verunsicherung durch die Krise der Kirche und den Krieg in der Ukraine lädt das Geistliche Zentrum Schwanberg zu einer Besinnung mit Texten von Dietrich Bonhoeffer ein. "Wir brauchen mehr denn je die Erneuerung aus geistlichen Quellen und gegenseitige Stärkung aller, die daran mitwirken möchten. Dies geschieht in gemeinsam gefeierten Gottesdiensten und im Aufnehmen und meditierenden Bedenken der Impulse im Alltag", schreibt Pfarrerin Maria Reichel in einer Pressemitteilung.