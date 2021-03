Kleinlangheim vor 1 Stunde

Kleinlangheim: Mit Auto in Hecke gefahren

Ein Unbekannter fuhr in der Nacht zum Mittwoch in eine Gartenhecke in der Rosenstraße in Kleinlangheim. Danach beging er nach Angaben der Polizei Fahrerflucht. An der Hecke entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.