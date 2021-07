Dettelbach vor 1 Stunde

Mit Anhänger an Auto hängengeblieben

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann auf den Markt in Dettelbach. In einer Rechtskurve zur Maingasse scherte der Anhänger aus und touchierte einen geparkten Pkw am Heck. Es entstand ein Gesamtschauen von circa 2500 Euro, teilt die Polizei mit.