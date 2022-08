Wiesenbronn vor 9 Minuten

Mit 40-Tonner Wohnhaus beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag wurde gegen 17.45 Uhr ein weißer 40-Tonner dabei beobachtet, wie er in der Hauptstraße mit dem Auflieger an einem Wohnhaus hängenblieb, heißt es im Polizeibericht. Dabei wurden die Fassade, das Regenfallrohr sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich sich von der Unfallstelle.