Kitzingen vor 1 Stunde

Mit 2,86 Promille zum Auto gewankt und weggefahren

Zeugen beobachteten am Montagmorgen in der Königsberger Straße in Kitzingen, wie ein stark schwankender Mann zu seinem Pkw lief. Hierbei stürzte er mehrmals auf dem Weg zum Fahrzeug. Danach stieg er ein und fuhr davon, heißt es im Bericht der Polizei. Durch das vorbildlich mitgeteilte Kennzeichen konnte der 63-jährige Fahrer ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Der Mann musste die Ordnungshüter daraufhin zur Polizeiinspektion Kitzingen begleiten. Ein Arzt führte dort eine Blutentnahme durch. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.