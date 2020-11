Kitzingen vor 1 Stunde

Mit 180 Kerzen eine Aids-Schleife gebildet

Zum diesjährigen Welt-Aids-Tag am 1. Dezember hat die Schülermitverantwortung der Realschule Kitzingen sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Mit über 180 Kerzen, die in Form einer Aids-Schleife auf dem Pausenhof aufgestellt wurden, setzen die Schüler an diesem Tag ein Zeichen gegen Vorurteile und Ausgrenzung, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.