Kitzingen vor 1 Stunde

Mit 1,70 Promille auf dem Fahrrad

Am späten Mittwochabend, um 23.47 Uhr, fiel Beamten der Kitzinger Polizei während der Streifenfahrt in der Heinrich-Fehrer-Straße in Kitzingen ein Radler auf, der gänzlich ohne Beleuchtung unterwegs war.