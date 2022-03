Kitzingen vor 47 Minuten

Mit 1,58 Promille am Steuer

Ein 46-jähriger BMW-Fahrer wurde am Dienstagabend in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten alkoholtypische Auffälligkeiten fest, wie es im Bericht der Polizei heißt.