Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 15 Uhr entdeckten Beamte der Kitzinger Polizei bei einer Fahrzeugführerin in der Panzerstraße in Kitzingen neben einer Vielzahl leerer Flaschen auch alkoholhaltige Getränke im Kofferraum . Zudem war bei der 43-jährigen Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar, heißt es in einer Polizeimeldung. Aufgrund eines vor Ort durchgeführten Atemalkoholtests von knapp 1,1 Promille musste die Frau ihr Fahrzeug stehenlassen und sich in der Polizeiinspektion einer Blutentnahme unterziehen.

Vorschaubild: © Heiko Becker