Geiselwind vor 1 Stunde

Misslungener Tankversuch

An der Tankstelle in Geiselwind wollte am Dienstag kurz vor Mitternacht ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw betanken, teilt die Polizei mit. Er führte den Zapfhahn ein und ging danach zum EC-Terminal. Da es vermutlich hier zu einem Bedienungsfehler kam, brach er den Vorgang ab, setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr los. Er hatte allerdings vergessen, den Zapfhahn wieder zurückzustecken, wodurch der Schlauch abgerissen wurde. Der Mann stieg anschließend aus, sammelte die Trümmerstücke ein und legte diese an der Zapfsäule ab. Danach entfernte er sich. Der entstandene Schaden beträgt rund 2000 Euro.