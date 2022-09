Am Freitag gegen 17 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pedelec die Flugplatzstraße in Kitzingen. Weil das laut Polizeibericht einem Autofahrer nicht schnell genug ging, überholte er den Pedelecfahrer. Hierbei wurde nicht der Mindestabstand eingehalten und der Pedelecfahrer wurde zudem beim Wiedereinscheren durch den Autofahrer geschnitten. Hierdurch kam der 57-jährige mit seinem Elektrofahrrad ins straucheln und stürzte. Der Autofahrer flüchtete, konnte aber von einer Streifenbesatzung wenige Zeit später ausfindig gemacht werden. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen an der Hand zu.

Vorschaubild: © RobsonPL (iStockphoto)