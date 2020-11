Kitzingen vor 28 Minuten

Mini verkratzt und eingedellt: War es ein Radfahrer?

Ein Autofahrer hatte am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr seinen cremefarbenen Pkw Mini in Kitzingen in der Königsberger Straße, nahe der Hausnummer 27, abgestellt. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug an der rechten hinteren Seite touchiert und durch mehrere Kratzer und eine Delle beschädigt. Verursacher könnte der Polizei zufolge ein Radfahrer gewesen sein, der sich unerkannt von der Unfallstelle entfernte. Der Schaden ist beträchtlich: Von ca. 2000 Euro geht die Polizei aus und bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Tel.: (09321) 1410.