Kitzingen vor 27 Minuten

Mini-Cooper angefahren und geflüchtet

Am Dienstag zwischen 5.45 und 17.45 Uhr kam es in der Friedensstraße in Kitzingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen auf dem Pendlerparkplatz geparkten grauen Mini-Cooper am hinteren Stoßfänger. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte laut Polizeibericht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.