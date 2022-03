Was man unter "in die Jahre gekommen" zu verstehen hat, lässt sich in der Dettelbacher Grundschule an so ziemlich allen Ecken gut sehen: Hier muss grundlegend was gemacht werden. Der Dettelbacher Stadtrat hat das längst erkannt. Um aber mögliche letzte Zweifel auszuräumen, gab es einen Ortstermin, um sich von Rektorin Gabriele Krieglstein einmal durch den ausladenden Komplex führen zu lassen.

Für viele der Stadträte dürfte das, was sie sahen, sehr bekannt vorgekommen sein: Während ihrer Schulzeit sah es nicht viel anders aus. Neu ist nur: Inzwischen steht viel leer, weil es die Mittelschule nicht mehr gibt. Der vermeintlich letzte Rettungsanker, ein Verbund mit der Mittelschule Volkach, hatte zuletzt ebenfalls nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Damit ist Stand der Dinge: In dem weiträumigen Gebäudekomplex mit drei Pausenhöfen und drei Häusern, hält momentan die Grundschule ganz allein die Stellung.

Traum von einem Bildungszentrum

Wie die Zukunft aussehen könnte? Es gibt einige Ideen. Der Komplex könnte ein neues Bildungszentrum werden. Im nördlichen Gebäude die Grundschule, in der Mitte ein Hort und in den südlichen Gebäudeteil könnte ein Kindergarten einziehen. Und vielleicht, die Hoffnung will man nicht aufgeben, erlebt die Mittelschule eines Tages ein Comeback. Allerdings ist es bis dahin noch ein weiter Weg. Am Anfang dieses Weges stehen die Sanierung und die Ausarbeitung entsprechender Konzepte. Wenn alle Möglichkeiten auf dem Tisch liegen, soll eine Grundsatzentscheidung her.

Kosten im zweistelligen Millionenbereich

Rektorin Gabriele Krieglstein hob bei dem Rundgang hervor, dass die Schulanlage sehr viel Charme habe, auch wenn es bei ihr persönlich erst ein wenig gedauert habe, bis sie dem Charme erlegen sei. Damit dieses Erliegen wieder schneller geht, soll die Sanierung helfen, die am Ende einen zweistelligen Millionenbetrag verschlingen dürfte.

Für die Konzeptplanung sowie den Umbau der Rudolf-von-Scherenberg-Schule beschloss der Stadtrat, eine Schul-Kommission ins Leben zu rufen. Beratender Teil der Kommission soll eine beauftragte Person des Elternbeirates, die Schulleitung und das beauftragte Architekturbüro sein.