Kitzingen 05.03.2021

Millionen-Investition in Strom- und Erdgasnetze

Die N-Ergie hat im Jahr 2020 insgesamt rund 1,4 Millionen Euro in den Unterhalt, Ersatz und Ausbau der Strom- und Erdgasnetze im Landkreis Kitzingen investiert. Diese Summe nennt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Für die Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten habe die N-Ergie 2020 rund 470 000 Euro ausgegeben. Rund 360 000 Euro seien in die Umstellung von Freileitungen auf Erdkabel geflossen, wie beispielsweise in Iphofen. Die Sanierung von Mittelspannungsleitungen und der damit einhergehende Austausch von Strommasten habe mit insgesamt 160 000 Euro zu Buche geschlagen.