Kitzingen vor 40 Minuten

MIG-Gesellschafterversammlung trifft wegweisende Entscheidungen

Grünes Licht für die weitere Planung zur Reaktivierung des Schienenweges gab es in der MIG-Gesellschafterversammlung in Würzburg, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen. So sei einstimmig beschlossen worden, die Firmen KPMG Law und AFRY für die rechtliche und technische Beratung bei der Auswahl eines Generalplaners und eines externen Projektsteuerers zu beauftragen.