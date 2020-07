Michelfeld vor 52 Minuten

Michelfeld: Der Sandhase grüßt von der Verkehrsinsel

In den umliegenden Ortschaften werden die Michelfelder gerne als Sandhasen bezeichnet. Dies rührt daher, dass die Böden rund um Michelfeld sehr sandig sind und relativ viele Hasen in der Flur gesichtet wurden, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Der Obst- und Gartenbauverein unter Führung von Michael Kraft nahm dies zum Anlass, um mit einem Sandhasen aus Holz die Verkehrsinsel vor dem Ortseingang zu verschönern. Michael Kraft ließ es sich nicht nehmen, die Skulptur selbst zu erbauen. Unter Mithilfe von Helmut Burggraf (Schweißarbeiten) und Wolfgang Moser (Transport) wurde der Sandhase auf der Verkehrsinsel platziert.