Michael Schneeberger: Auf der Spur eines Spurenfinders

Am 6. September öffnet um 11 Uhr in der Alte Synagoge Kitzingen die Ausstellung "Der Spurenfinder. Michael Schneeberger und das jüdische Erbe in Bayern". Geöffnet ist bis 27. September täglich von 10 bis 17 Uhr. Dazu Fragen an Margret Löther, Vorsitzende des Fördervereins ehemalige Synagoge Kitzingen.



Margret Löther: Auf Michael Schneebergers Wunsch gingen seine Recherche- und Forschungsunterlagen nach seinem Tod 2014 in den Bestand des Johanna-Stahl-Zentrums für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken über. Dort wurde das Erbe systematisiert und anlässlich seines 70. Geburtstags 2019 die Ausstellung „Der Spurenfinder“ erarbeitet.

Löther: Zunächst kommt Michael Schneeberger in ausgewählten Zitaten, dokumentarischen Foto- und Filmszenen bei der Spurensuche selbst zu Wort und ins Bild. Daneben wird die Persönlichkeit Michael Schneebergers vor allem in engagierten Videointerviews mit Weggefährten aus verschiedenen Lebensabschnitten und -bereichen lebendig.