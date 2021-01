Buchbrunn vor 1 Stunde

Michael Friederich verlässt die Sitzung des Gemeinderats

Es waren nicht viele Punkte, die der Gemeinderat Buchbrunn in der Mehrzweckhalle zu beraten hatte, dennoch gab es gleich zu Beginn Streit. In der vorausgegangenen Sitzung hatte Michael Friederich, der Baubeauftragte des Gremiums, deutlich gemacht, dass er in der nächsten Sitzung Informationen zur Dorferneuerung weitergeben wolle. Davon stand auf der Tagesordnung aber nichts zu lesen.