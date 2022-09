Marktsteft vor 11 Minuten

Messer-Diebstahl in Marktsteft geht schief

Am Freitag um 18.30 Uhr versuchten ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger in einem Supermarkt in Marktsteft ein Messer im Wert von knapp sechs Euro zu stehlen. Eine Kundin beobachtete die Tat, sprach die Minderjährigen an und verständigte eine Mitarbeiterin. Die ertappten Diebe flüchteten daraufhin mit ihren Fahrrädern. Der 13-Jährige stoppte seinen Fluchtversuch, nachdem die Mitarbeiterin ihn zum Anhalten aufforderte. Wenige Zeit später plagte den 14-Jährigen das schlechte Gewissen und auch er kam zurück zu dem Supermarkt und stellte sich. Nachdem der Sachverhalt geklärt war, wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.