Kitzingen vor 43 Minuten

Mercedesfahrerin ohne Zulassung unterwegs: Auto schon seit August abgemeldet

Weil an den Kennzeichen ihres Mercedes die Zulassungsplaketten fehlten, fiel eine 32-Jährige Beamten der Kitzinger Polizei auf. Sie hielten das Auto am Donnerstagmorgen in der Marktbreiter Straße in Kitzingen an.